Gioielli e auto di lusso | quattro arresti per riciclaggio a Milano

A Milano, quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di beni di lusso. Tra i beni sequestrati, contanti, orologi di pregio, gioielli in oro, strumenti per la pesatura dei metalli preziosi, dispositivi elettronici e quattro auto di alto valore. L’attività si inserisce in un quadro più ampio di contrasto ai traffici illeciti legati ai beni di lusso e al riciclaggio di denaro.

Contanti, orologi di pregio, quasi un chilo di gioielli in oro, strumenti per la pesatura dei metalli preziosi, dispositivi elettronici e quattro autovetture di alto valore commerciale. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile di Milano durante le perquisizioni domiciliari scattate all’alba di oggi 30 dicembre nell’hinterland milanese, al termine di una lunga . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Leggi anche: Milano, rubano orologi di lusso con tecnica dello specchietto: 2 arresti Leggi anche: Con tecnica specchietto rapinano orologi di lusso a Milano: due arresti in Campania Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Che fine faceva l'oro rubato nelle case: la banda specializzata nella ricettazione; Furti e riciclaggio d’oro, quattro persone finiscono nei guai. Furti nelle case e giro d’oro illegale nel Milanese: sgominata rete di ricettazione, arrestate 4 persone - Quattro persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano con l'accusa di essere i principali ricettatori di gioielli e oggetti preziosi rubati nelle abitazioni del Milanese. affaritaliani.it

Gioielli e orologi di lusso rubati a Milano e rivenduti all'estero, arrestati i ricettatori - In carcere due cittadini albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60, tutti residenti Milano, mentre un 58enne italiano si trova ora ai domiciliari ... milano.corriere.it

Gioielli e orologi rubati, smantellata rete di ricettazione a Milano - Quattro arresti per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: sequestrati beni di lusso e oro per ingente valore ... laprovinciadivarese.it

Uno dei nostri gioielli si chiama AGM. https://www.varta-automotive.com/it-it/prodotti/automotive - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.