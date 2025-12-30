Giochi pirotecnici pericolosi venduti on line | denunciati il venditore e due acquirenti

Un venditore online e due acquirenti sono stati denunciati per la vendita e l'acquisto di giochi pirotecnici pericolosi. L'individuo, noto come “Achille” sui social, pubblicizzava prodotti esplosivi con promesse di consegne rapide. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare questa attività illegale, evidenziando i rischi legati al commercio non regolamentato di materiali esplosivi attraverso canali digitali.

LUCCA — Si faceva chiamare con il nickname epico di "Achille" e sui social network prometteva consegne rapide, a mano o tramite spedizione, di prodotti decisamente esplosivi. Dietro il profilo monitorato per settimane dai finanzieri del gruppo di Lucca si nascondeva un venditore abusivo di botti illegali che, con l'avvicinarsi del Capodanno, aveva intensificato i propri affari in tutta la Toscana e oltre regione. L'epilogo della vicenda è arrivato durante un servizio di osservazione, quando le Fiamme Gialle hanno sorpreso l'uomo mentre consegnava uno scatolone a due giovani in cambio di contanti.

I carabinieri mettono in guardia dai pericoli dei giochi pirotecnici illegali: ecco come riconoscerli. «Ma anche quelli legali sono potenzialmente pericolosi» - facebook.com facebook

