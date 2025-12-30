Giocare in Arabia Saudita è una merda

Attualmente, in ambito di calciomercato, si discute molto riguardo alle esperienze dei giocatori in Arabia Saudita. Le opinioni sulla qualità del calcio e le condizioni di gioco sono oggetto di commenti e valutazioni diverse, evidenziando le sfide e le peculiarità di questa lega. La notizia, riportata da TransfermarktWEB, evidenzia come questa tematica continui a suscitare interesse e dibattito nel mondo del calcio internazionale.

2025-12-30 18:32:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com © foto Luca RecalcatiTUTTOmercatoWEB.com L’Athletic Bilbao si prepara ad un inizio di gennaio frenetico. Dopo la ripresa del campionato sabato a El Sadar contro l’Osasuna, i Lions voleranno in Arabia Saudita lunedì 5 gennaio per la Supercoppa di Spagna. La semifinale vedrà i baschi affrontare il Barcellona il 7 gennaio, e la vincente affronterà in finale il Real Madrid o l’Atlético Madrid. Durante una sessione di allenamento aperta al San Mamés, alla presenza di un pubblico record di 30. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Giocare in Arabia Saudita è una merda” Leggi anche: Una delegazione dall'Arabia Saudita a Chieti per promuovere cooperazione, tecnologia e sviluppo industriale Leggi anche: L’Arabia Saudita non è solo sportswashing. È davvero in corso una trasformazione profonda per essere uno stato islamico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa, ancora una sola edizione in Arabia: ecco dove si potrebbe giocare dal 2027 - Questa sera, alle ore 20 italiane, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna a Riad, in Arabia Saudita. milannews.it

Che campionato troverà Simone Inzaghi in Arabia Saudita - Hilal, la squadra più titolata del campionato saudita che lo renderà il secondo allenatore più pagato al mondo: Inzaghi riceverà uno stipendio ... ilpost.it

Messi, clamoroso dalla Francia: offerta shock per giocare in Arabia - Ahli sta pensando di ingaggiare Lionel Messi a partire da dicembre, una volta scaduto il contratto del campione ... corrieredellosport.it

Offerte dall'Arabia Saudita per #Lukaku, spunta la risposta di Big Rom: “No grazie!” Lukaku avrebbe rifiutato le offerte arabe arrivate, l'unico obiettivo dell’attaccante belga è tornare a giocare con la maglia del Napoli. Ed è per questo motivo che proprio nel peri - facebook.com facebook

Gli scivoloni della Serie A tra il flop della Supercoppa italiana in Arabia Saudita e il caos per giocare Milan-Como in Australia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.