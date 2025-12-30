Gigi D’Alessio vittima di fake news | Non ho subito furti Lo sfogo sui social
Gigi D’Alessio ha smentito le recenti notizie false che lo accusavano di aver subito furti. Attraverso un messaggio sui social, l’artista ha chiarito la situazione, rassicurando i suoi fan. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni, evidenziando l’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle. In un contesto di fake news sempre più diffuso, le parole di D’Alessio rappresentano un esempio di trasparenza e responsabilità pubblica.
Per Gigi D’Alessio, il 29 dicembre è una data che non dimenticherà facilmente: un risveglio amaro per i fan e una mattinata surreale per uno degli artisti più amati d’Italia. Si è infatti diffusa sui social una notizia: si parlava di un furto nella sua casa, con tanto di bottino da capogiro – 80mila euro in contanti – e un dettaglio che ha subito colpito il pubblico, ovvero la perdita di una chitarra speciale, un regalo di Pino Daniele. Ma la verità è un’altra e l’allarme è rientrato in poche ore, grazie alla smentita del cantautore. Gigi D’Alessio smentisce il furto: “Non è successo niente e stiamo tutti bene”. 🔗 Leggi su Dilei.it
