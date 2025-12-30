Gigi D’Alessio ha smentito le recenti notizie false che lo accusavano di aver subito furti. Attraverso un messaggio sui social, l’artista ha chiarito la situazione, rassicurando i suoi fan. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni, evidenziando l’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle. In un contesto di fake news sempre più diffuso, le parole di D’Alessio rappresentano un esempio di trasparenza e responsabilità pubblica.

Per Gigi D’Alessio, il 29 dicembre è una data che non dimenticherà facilmente: un risveglio amaro per i fan e una mattinata surreale per uno degli artisti più amati d’Italia. Si è infatti diffusa sui social una notizia: si parlava di un furto nella sua casa, con tanto di bottino da capogiro – 80mila euro in contanti – e un dettaglio che ha subito colpito il pubblico, ovvero la perdita di una chitarra speciale, un regalo di Pino Daniele. Ma la verità è un’altra e l’allarme è rientrato in poche ore, grazie alla smentita del cantautore. Gigi D’Alessio smentisce il furto: “Non è successo niente e stiamo tutti bene”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigi D’Alessio vittima di fake news: “Non ho subito furti”. Lo sfogo sui social

Leggi anche: Messaggi di solidarietà a Gigi D'Alessio, ma il furto in casa è una fake news: "Qualcuno si è divertito..."

Leggi anche: Gigi D'Alessio furioso per la brutta fake news: "Vi ringrazio per la solidarietà, ma non è successo niente". I dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oggi Vi consigliamo di ascoltare "Gigi D'Alessio feat Khaled & Jovanotti - Diamanti e oro" - facebook.com facebook