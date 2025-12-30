Gianni Morandi | C’era un ragazzo tour 2026

Gianni Morandi torna dal vivo con il’“C’era un ragazzo tour 2026”. L’artista bolognese celebra i 60 anni del celebre brano dedicato alla musica degli anni Sessanta, offrendo una serie di concerti. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più iconiche e rivivere un importante capitolo della musica italiana.

