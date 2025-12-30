Gianni Morandi | C’era un ragazzo tour 2026

30 dic 2025

Gianni Morandi torna dal vivo con il’“C’era un ragazzo tour 2026”. L’artista bolognese celebra i 60 anni del celebre brano dedicato alla musica degli anni Sessanta, offrendo una serie di concerti. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più iconiche e rivivere un importante capitolo della musica italiana.

Gianni Morandi torna dal vivo con “C’era un ragazzo tour 2026”. L'artista bolognese, amatissimo da tante generazioni, festeggia i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” con una serie di concerti. E Bologna non poteva certo mancare: l'appuntamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Gli 81 anni di Gianni Morandi - La volta buona 11/12/2025

