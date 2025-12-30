Gianni Infantino vuole cambiare il fuorigioco | la nuova regola

Gianni Infantino propone una revisione della regola del fuorigioco, in un contesto di continue evoluzioni nel calcio. La modifica mira a migliorare il gioco, rendendolo più equo e più fluido. Questo intervento si inserisce in un percorso di aggiornamenti regolamentari, con l’obiettivo di adattare il calcio alle nuove esigenze sportive e tecnologiche. La proposta è parte di un processo di riflessione condiviso tra le autorità calcistiche internazionali.

Il calcio continua a trasformarsi, spinto dalla tecnologia e dalla necessità di rendere lo spettacolo sempre più coinvolgente. L’ultima proposta arriva direttamente da Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha acceso il dibattito su una possibile nuova interpretazione della regola del fuorigioco, pensata per aiutare gli attaccanti e aumentare il numero di gol. La proposta: fuorigioco solo se l’attaccante è “completamente davanti”. Intervenendo al World Sport Summit di Dubai, Infantino ha illustrato un’idea destinata a far discutere: sanzionare il fuorigioco solo quando l’attaccante si trova completamente davanti al difensore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: La nuova regola sul fuorigioco che potrebbe cambiare il calcio Leggi anche: Infantino realizza la “legge Wenger” per modificare una volta per tutte la regola del fuorigioco (Mundo Deportivo) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fuorigioco, cambia la regola? La proposta di Infantino: In futuro solo con l'attaccante completamente oltre il difensore; Infantino annuncia: “Stiamo pensando di cambiare la regola del fuorigioco”; Gianni Infantino pronto a cambiare il fuorigioco: esplode il dibattito; Gianni Infantino: Ecco la nostra proposta per cambiare il fuorigioco. Infantino: «Si cambi l’offside». Giusto! - Sintetizzando al massimo: si fischia quando l’attaccante è completamente oltre il difensore. tuttosport.com

