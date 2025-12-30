Giannetta boccia la narrazione catastrofica e strumentale di Tridico sui fondi europei

Domenico Giannetta critica le dichiarazioni di Pasquale Tridico sui fondi europei, ritenendole prive di fondamento e lontane dalla realtà. Secondo Giannetta, le affermazioni di Tridico risultano pretestuose e strumentali, contribuendo a una narrazione catastrofica e poco obiettiva sui temi finanziari europei. Questa posizione invita a un’analisi più equilibrata e basata sui fatti concreti riguardo all’utilizzo e alla gestione dei fondi comunitari.

