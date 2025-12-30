Giannetta boccia la narrazione catastrofica e strumentale di Tridico sui fondi europei
Domenico Giannetta critica le dichiarazioni di Pasquale Tridico sui fondi europei, ritenendole prive di fondamento e lontane dalla realtà. Secondo Giannetta, le affermazioni di Tridico risultano pretestuose e strumentali, contribuendo a una narrazione catastrofica e poco obiettiva sui temi finanziari europei. Questa posizione invita a un’analisi più equilibrata e basata sui fatti concreti riguardo all’utilizzo e alla gestione dei fondi comunitari.
Per Domenico Giannetta le dichiarazioni rese da Pasquale Tridico nel corso della sua ultima conferenza stampa sui fondi europei appaiono, ancora una volta, pretestuose, prive di fondamento e sorprendentemente distratte rispetto alla realtà dei fatti rappresentando una narrazione stanca e.
