Gestione dei rifiuti a Viterbo i numeri dell' ultimo trimestre | Calano abbandoni e secco residuo
Nel primo trimestre del 2025, a Viterbo si registrano segnali positivi nella gestione dei rifiuti, con una riduzione degli abbandoni e del secco residuo. L’assessore all’Ambiente Giancarlo Martinengo ha fornito questi dati, in attesa dell’attuazione del nuovo appalto pluriennale per il verde pubblico prevista per il 2026. Questi numeri testimoniano un miglioramento nella raccolta e nel riciclo, contribuendo a un ambiente più pulito e sostenibile per la città.
In attesa del 2026, anno che segnerà l'entrata in vigore del nuovo appalto pluriennale per la gestione del verde pubblico, l'assessore all'Ambiente Giancarlo Martinengo ha presentato i dati relativi alla gestione dei rifiuti per l'anno 2025. Il bilancio tracciato dall'amministrazione evidenzia un.
