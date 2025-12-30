Gestione dei rifiuti a Viterbo i numeri dell' ultimo trimestre | Calano abbandoni e secco residuo

Nel primo trimestre del 2025, a Viterbo si registrano segnali positivi nella gestione dei rifiuti, con una riduzione degli abbandoni e del secco residuo. L’assessore all’Ambiente Giancarlo Martinengo ha fornito questi dati, in attesa dell’attuazione del nuovo appalto pluriennale per il verde pubblico prevista per il 2026. Questi numeri testimoniano un miglioramento nella raccolta e nel riciclo, contribuendo a un ambiente più pulito e sostenibile per la città.

