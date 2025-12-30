Germania maxi furto in banca da 34 milioni | clienti disperati a Gelsenkirchen
Durante le festività natalizie, la banca Sparkasse di Gelsenkirchen in Germania è stata vittima di un maxi furto, con un importo stimato di 34 milioni di euro. L'incidente ha creato disagio tra i clienti, che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questo grave episodio. La vicenda è al centro dell’attenzione, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Un furto colossale ha colpito la banca Sparkasse di Gelsenkirchen in Germania nelle vacanze di Natale. I ladri hanno praticato un enorme foro nella parete di un ufficio raggiungendo il caveau e svaligiando tutto ciò che potevano da circa 3.300 cassette di sicurezza affittate a 2.700 clienti. Il valore assicurato dei contenuti potrebbe arrivare fino a 34 milioni di euro, riporta Bild. Dall’apertura della banca lunedì, centinaia di clienti si sono accalcati davanti alla filiale, preoccupati per i propri risparmi e gioielli. La polizia ha dovuto calmare la folla e impedire eventuali incidenti. La banca ha invitato i clienti a usare l’accesso online per ottenere informazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
