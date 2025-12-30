George Clooney la moglie Amal e i loro due figli hanno ottenuto la cittadinanza francese

George Clooney, sua moglie Amal e i loro due figli hanno recentemente acquisito la cittadinanza francese. Secondo fonti ufficiali, la decisione sarebbe stata motivata principalmente da esigenze di privacy e sicurezza. Questa scelta rappresenta un passo importante nella vita del noto attore americano e della sua famiglia, che ora si uniscono alla lunga lista di figure pubbliche con doppia cittadinanza.

Secondo la versione ufficiale dell'attore americano dietro la richiesta c'erano motivazione di privacy Ecco un divo americano che ottiene una cittadinanza straniera. George Clooney, da poche ore, è diventato francese, insieme alla moglie Amal e ai loro due figli, secondo un decreto ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - George Clooney, la moglie Amal e i loro due figli hanno ottenuto la cittadinanza francese Leggi anche: George Clooney e la moglie Amal hanno ottenuto la cittadinanza francese Leggi anche: George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi; George Clooney con la moglie Amal e i figli diventano francesi: perché questa decisione; George Clooney e la famiglia ottengono la cittadinanza francese; George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi. George Clooney, Amal e i figli diventano francesi: pubblicato il decreto di naturalizzazione - G eorge Clooney, la moglie Amal e i loro figli gemelli Alexander ed Ella hanno ottenuto la cittadinanza francese. iodonna.it

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi - La star di Hollywood George Clooney è diventato francese, insieme alla moglie Amal Alamuddin Clooney e ai loro due figli. ansa.it

George e Amal Clooney diventano francesi, ma non conoscono ancora bene la lingua: «Vogliono proteggere i figli dai paparazzi» - George Clooney, la moglie Amal e i loro gemelli di otto anni hanno ottenuto ufficialmente la cittadinanza francese, come riportato sulla gazzetta ... msn.com

George Clooney e la moglie Amal hanno ottenuto la cittadinanza francese

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi. Motivo principale della scelta è la privacy: "Qui non scattano foto ai bambini" #ANSA - facebook.com facebook

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi. Motivo principale della scelta è la privacy: "Qui non scattano foto ai bambini" #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.