George Clooney la moglie Amal e i figli diventano cittadini francesi

George Clooney, la moglie Amal Alamuddin e i loro due figli, Alexander ed Ella, hanno ottenuto la cittadinanza francese. La famiglia, nota per il suo impegno pubblico e le attività filantropiche, ha recentemente completato le formalità necessarie per diventare cittadini francesi. Questa decisione riflette il loro legame con la Francia e l’interesse per la cultura e lo stile di vita del paese.

George Clooney, la moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di otto anni, Alexander ed Ella, sono cittadini francesi. Come rivela Paris Match, il decreto è stato pubblicato sabato 27 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale. L’annuncio conferma un’ambizione che il divo di Hollywood aveva accennato già a inizio dicembre, quando aveva elogiato le lla privacy in vigore a Parigi, elemento cruciale per la sua decisione. «Amo la cultura francese, la vostra lingua», aveva spiegato l’attore parlando alla radio Rtl. «Anche se dopo 400 giorni di corsi ancora non la parlo bene». Perché George Clooney e la famiglia hanno chiesto la cittadinanza francese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - George Clooney, la moglie Amal e i figli diventano cittadini francesi Leggi anche: George Clooney ha fatto una promessa a sua moglie Amal Clooney: non bacerà mai più nessuna ragazza sul set. Ecco perché Leggi anche: George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. George Clooney con la moglie Amal e i figli diventano francesi: perché questa decisione; George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi; George Clooney e la famiglia ottengono la cittadinanza francese; George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi. George Clooney, Amal e i figli diventano francesi: pubblicato il decreto di naturalizzazione - G eorge Clooney, la moglie Amal e i loro figli gemelli Alexander ed Ella hanno ottenuto la cittadinanza francese. iodonna.it

George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi - Nel 2021, la coppia ha acquisito una tipica villa provenzale e un vigneto a Brignoles, comune del Var. msn.com

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi - La star di Hollywood George Clooney è diventato francese, insieme alla moglie Amal Alamuddin Clooney e ai loro due figli. ansa.it

