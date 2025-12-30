George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese

George Clooney, insieme alla moglie Amal e ai loro figli, ha ottenuto la cittadinanza francese, come riportato dalla Gazzetta Ufficiale. La decisione ufficiale conferma il percorso di integrazione della famiglia Clooney in Francia, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro vita internazionale. L'evento rappresenta un passo importante nel loro percorso di residenza e cittadinanza nel paese.

(Adnkronos) – George Clooney ha ottenuto la cittadinanza francese, insieme alla moglie Amal Clooney e ai loro due figli, secondo un decreto ufficiale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale francese. La pubblicazione conferma un'ambizione a cui Clooney aveva accennato all'inizio di dicembre, quando aveva elogiato le leggi francesi sulla privacy che proteggono la sua famiglia dai paparazzi scrive .

George Clooney e la famiglia ottengono la cittadinanza francese - George Clooney, la moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli hanno ottenuto la cittadinanza francese. tg24.sky.it

George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi - Nel 2021, la coppia ha acquisito una tipica villa provenzale e un vigneto a Brignoles, comune del Var. msn.com

