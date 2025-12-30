George Clooney e Amal ottengono la cittadinanza francese | pronti a lasciare gli Usa?

George Clooney e Amal hanno recentemente ottenuto la cittadinanza francese, alimentando speculazioni sulla possibilità di un loro trasferimento dall’America. La coppia, nota per le critiche all’amministrazione Trump, potrebbe considerare questa scelta come un passo verso un nuovo percorso di vita in Europa. L’articolo approfondisce i motivi e le implicazioni di questa decisione, analizzando il contesto e le potenziali conseguenze per le loro future scelte.

