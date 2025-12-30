George Clooney e Amal diventano francesi la scelta di abbandonare gli Usa

George Clooney e Amal hanno deciso di acquisire la cittadinanza francese, abbandonando gli Stati Uniti. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo nella vita di una delle coppie più note di Hollywood, nota per il suo impegno sociale e professionale. Clooney, iconico attore e regista, ha sempre avuto un forte legame con il suo paese d’origine. La decisione di diventare cittadini francesi segna un nuovo capitolo personale e professionale.

George Clooney è uomo simbolo di Hollywood. Uno dei volti più noti di Los Angeles, testimone della grandezza degli Stati Uniti nel mondo. O, almeno, lo era. Perché il divo americano, da oggi, è divo francese. Assieme alla moglie Amal e ai figli ha rinunciato al passaporto americano per diventare legalmente cittadino francese. Una scelta che va ben oltre l'amore per la Francia, compiuta per proteggere la famiglia e, allo stesso tempo, lanciare un forte messaggio al mondo della stampa scandalistica. George Clooney e Amal sono francesi. George Clooney è cittadino del mondo, del bel mondo. Possiede l'arcinota Villa Oleandra sul Lago di Como, acquistata nel 2002, e un altrettanto lussuosa dimora storica in Inghilterra.

