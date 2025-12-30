George Clooney diventa francese tutta la sua famiglia ha cambiato cittadinanza | È il nostro posto felice

George Clooney ha recentemente ottenuto la cittadinanza francese, un cambiamento che riguarda anche la sua famiglia, composta da sua moglie Amal e i loro due figli gemelli. La decisione riflette un nuovo capitolo nella vita dell’attore, che ha scelto di chiamare “il nostro posto felice” la Francia. Questa scelta segna un importante passo personale e familiare, portando Clooney a consolidare un legame profondo con il Paese.

George Clooney ha ottenuto la cittadinanza francese insieme alla moglie Amal Alamuddin Clooney e ai loro due figli gemelli. La notizia è stata confermata da un decreto ufficiale pubblicato sulla gazzetta governativa francese, come riportato dall'agenzia AFP. La decisione dell'attore hollywoodiano di diventare cittadino francese non è stata improvvisa. Già all'inizio di dicembre, durante un'intervista alla radio RTL, Clooney aveva lasciato intendere questa intenzione, elogiando le leggi francesi sulla privacy che proteggono la sua famiglia dai paparazzi. La protezione dei figli dai paparazzi è stata la motivazione principale che ha spinto la famiglia Clooney a scegliere la Francia come casa principale.

George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi - Nel 2021, la coppia ha acquisito una tipica villa provenzale e un vigneto a Brignoles, comune del Var. msn.com

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi - La star di Hollywood George Clooney è diventato francese, insieme alla moglie Amal Alamuddin Clooney e ai loro due figli. ansa.it

