George Clooney con la moglie Amal e i figli ‘diventano’ francesi | la decisione del governo

Recentemente, il governo francese ha annunciato che George Clooney, sua moglie Amal e i loro figli, Ella e Alexander, hanno ottenuto la cittadinanza francese. La notizia segna un cambiamento importante nella vita della famiglia, che ora si considera parte integrante della comunità francese. Questa decisione riflette un legame crescente tra la famiglia Clooney e la Francia, aprendo nuovi scenari per il loro futuro.

Chiamateli Monsieur e Madame Clooney. Il governo francese afferma che George Clooney, sua moglie Amal e i loro gemelli Ella e Alexander hanno ottenuto la cittadinanza francese. Le naturalizzazioni della star del Kentucky della serie di film di rapine "Oceans" e della sua famiglia sono state annunciate lo scorso fine settimana sul Journal Officiel, dove vengono pubblicati i decreti del governo. La coppia ha acquistato una tenuta in Francia nel 2021. In un'intervista con Esquire a ottobre, Clooney ha descritto la loro "fattoria in Francia" come residenza principale, una decisione che l'attore 64enne e la moglie 47enne hanno preso pensando ai loro figli.

George Clooney, la moglie Amal e i figli diventano cittadini francesi

George Clooney con la moglie Amal e i figli diventano francesi: la decisione del governo

