Geolier e 50 Cent spunta in rete Phantom | spoiler o fake? Mistero sul brano virale

Da ieri sera si diffonde online la notizia di un presunto nuovo brano di Geolier in collaborazione con 50 Cent, intitolato “Phantom”. La canzone, apparsa inizialmente su TikTok, ha suscitato curiosità e dubbi tra gli utenti. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali e resta da capire se si tratti di un leak reale o di un contenuto falso.

Spoiler o fake? È il quesito che da ieri sera anima il web dopo la comparsa improvvisa di "Phantom", presunto brano inedito di Geolier con 50 Cent, apparso prima su TikTok e poi rimbalzato rapidamente su tutti i social network. Una traccia che, se confermata, sarebbe destinata a entrare nel nuovo album del rapper napoletano.

