Geolier e 50 Cent spunta in rete Phantom | spoiler o fake? Mistero sul brano virale
Da ieri sera si diffonde online la notizia di un presunto nuovo brano di Geolier in collaborazione con 50 Cent, intitolato “Phantom”. La canzone, apparsa inizialmente su TikTok, ha suscitato curiosità e dubbi tra gli utenti. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali e resta da capire se si tratti di un leak reale o di un contenuto falso.
Spoiler o fake? È il quesito che da ieri sera anima il web dopo la comparsa improvvisa di "Phantom", presunto brano inedito di Geolier con 50 Cent, apparso prima su TikTok e poi rimbalzato rapidamente su tutti i social network. Una traccia che, se confermata, sarebbe destinata a entrare nel nuovo album del rapper napoletano.
Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake?.
Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake? - Improvvisamente in rete ieri sera è apparsa, prima su TikTok, poi sugli altri social, «Phantom», l'attesa canzone
GEOLIER: PINO DANIELE e 50 CENT tra i feat di "TUTTO È POSSIBILE" - Il disco si apre con Pino Daniele, ma, tra gli altri, trova al suo interno un altro nome che per Geolier rappresenta un riferimento fondamentale: 50 Cent.
Geolier annuncia il nuovo album: collaborazione stellare con 50 Cent e altri grandi nomi
Geolier ? 50 Cent ? Tutto È Possibile Type Beat 2026 - PHANTOM [FREE]
Geolier e 50 Cent insieme in "Phantom": ma qualcuno ha spiegato a Fifty che dovrà decifrare il napoletano tra autotune e ventimila effetti vocali Geolier ha annunciato la collaborazione del secolo: 50 Cent nel suo nuovo album "Tutto è possibile", in uscita il 1
