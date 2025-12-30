Riccardo Gentile di Sky Sport sottolinea come Christian Pulisic sia diventato uno dei giocatori più influenti del Milan negli ultimi tre campionati. L’attaccante statunitense, classe 1998, ha dimostrato il suo valore contribuendo con gol significativi, tra cui quello nella recente vittoria contro il Verona. La sua presenza continua a rappresentare un elemento chiave per la squadra, consolidando il suo ruolo di top player nel progetto rossonero.

Riccardo Gentile, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha parlato di Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 autore di un gol importante, l'ennesimo, anche in Milan-Verona 3-0 di domenica scorsa a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gentile: “Tra i più decisivi del campionato, Pulisic è il top player del Milan ormai da tre stagioni”

Gentile: Pulisic è il top player del Milan da tre stagioni

