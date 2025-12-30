Genova tamponamento sull' autostrada A26 con un morto e 23 feriti vittima era l' autista di un bus turistico

A Genova, sull'autostrada A26, si è verificato un grave tamponamento che ha causato un morto e 23 feriti, tra cui l’autista di un bus turistico. L’incidente ha coinvolto anche un autoarticolato e due autovetture. La polizia stradale sta indagando sulle cause dell’incidente, che ha provocato notevoli disagi alla circolazione. Le autorità stanno considerando tutte le ipotesi per chiarire l’accaduto.

Sono stati coinvolti anche un autoarticolato e due autovetture. La polizia stradale indaga sulla causa. Nel tratto presente un restringimento di carreggiata Un morto e 23 feriti: è il bilancio di un incidente successo nella tarda serata di lunedì 29 dicembre sull'autostrada a26, nel tratto tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, tamponamento sull'autostrada A26 con un morto e 23 feriti, vittima era l'autista di un bus turistico Leggi anche: Genova, scontro tra bus e camion sull’A26: un morto e più di venti feriti, alcuni sono gravi Leggi anche: Tragedia sull’autostrada A26: un morto e 20 feriti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scontro tra bus e camion in A26: un morto e 20 feriti; Incidente sull'A26 Genova-Gravellona Toce, riaperta autostrada; Incidente sull'A26 Genova-Gravellona Toce tra bus e camion: un morto e 20 feriti; Maxi incidente sull’A26: un morto e più di 20 feriti a Genova. Tamponamento in galleria A7, mattina da incubo sulle autostrade liguri: quattro chilometri di coda verso Genova - Traffico bloccato in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto per un tamponamento in galleria, sulla A10 si registrano due chilometri di coda tra Genova Pegli e il bivio con la A26 per un altro incidente, me ... lavocedigenova.it

Tragedia sull’A26, maxi tamponamento a Mele: un morto e diversi feriti - Maxi tamponamento sull’A26 a Mele: un morto e diversiventi feriti. ligurianotizie.it

Un morto e ventiquattro feriti nell'incidente in A26. Autostrada riaperta alle 4 di notte - L’incidente è avvenuto circa cinque chilometri dopo Masone, all’ingresso della galleria Rianasso, in un tratto dove le carreggiate diminuiscono a una a causa di un cantiere, passando da tre a due ... primocanale.it

TAMPONAMENTO TRA PULLMAN - CAMION - AUTO SULL'A26: UNA VITTIMA E 24 FERITI GENOVA. Ieri sera, lunedì 29 dicembre verso le 21 sull'autostrada A26, maxi tamponamento tra un pullman, un camion e due autovetture. Il bilancio è di una vittima e - facebook.com facebook

Tamponamento in galleria A7, mattina da incubo sulle autostrade liguri: quattro chilometri di coda verso Genova x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.