Genova tamponamento sull' autostrada A26 con un morto e 23 feriti vittima era l' autista di un bus turistico

A Genova, sull'autostrada A26, si è verificato un grave tamponamento che ha causato un morto e 23 feriti, tra cui l’autista di un bus turistico. L’incidente ha coinvolto anche un autoarticolato e due autovetture. La polizia stradale sta indagando sulle cause dell’incidente, che ha provocato notevoli disagi alla circolazione. Le autorità stanno considerando tutte le ipotesi per chiarire l’accaduto.

Sono stati coinvolti anche un autoarticolato e due autovetture. La polizia stradale indaga sulla causa. Nel tratto presente un restringimento di carreggiata Un morto e 23 feriti: è il bilancio di un incidente successo nella tarda serata di lunedì 29 dicembre sull'autostrada a26, nel tratto tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

