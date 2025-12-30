Genova scontro tra bus e camion sull’A26 | un morto e più di venti feriti alcuni sono gravi

Nella serata di lunedì 29 dicembre, sull'autostrada A26 in provincia di Genova si è verificato un grave incidente tra un autobus e un camion, causando una vittima e oltre venti feriti, alcuni in condizioni critiche. L’incidente ha coinvolto un tratto della carreggiata, richiedendo l’intervento dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un morto e più di venti feriti è il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera, lunedì 29 dicembre, poco dopo le 21, sull’autostrada A26 in provincia di Genova. Lo schianto, all’altezza di Mele, ha coinvolto un camion, un autobus e tre auto. A morire è stato il conducente del bus, riferisce la Polizia stradale. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’autobus – con a bordo più di 20 passeggeri – avrebbe tamponato il camion. Nell’impatto – scrive Genova Today – tutte le persone che viaggiavano sull’autobus sono rimaste ferite, alcune in modo grave. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi Leggi anche: Autobus tampona camion sulla A26: un morto e venti feriti, alcuni sono gravi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Genova, incidente sull'A26 tra autobus e camion: un morto e 20 feriti; Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi; Scontro tra bus e camion in A26: un morto e 20 feriti; Maxi incidente sull’A26: un morto e 20 feriti a Genova. Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi - (Adnkronos) – E’ di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all’altezza di Mele, in provincia di Genova. msn.com

Genova, scontro tra un autobus e un camion. Un morto e 20 feriti, alcuni gravi - L’incidente è avvenuto verso le 21 in A26, all'altezza di Mele. quotidiano.net

Maxi incidente sulla A26 a Genova tra un bus, un camion e 3 vetture: un morto e 20 feriti - Un autobus, un camion e tre auto sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A26 all'altezza di Mele (Genova) ... fanpage.it

Genova, scontro su Tasse comunali, per l’opposizione i genovesi sono 14 milioni - facebook.com facebook

Genova, scontri tra ultras a Marassi prima di Genoa-Inter: tre agenti feriti. La Digos ha aperto un'indagine x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.