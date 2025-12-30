Genoa porta cercasi | Perin resta il sogno Mandas la pista calda

Il mercato invernale del Genoa si avvicina alla fase conclusiva, con alcune questioni ancora da definire. Perin resta il principale obiettivo, mentre Mandas emerge come possibile alternativa. La dirigenza rossoblù sta valutando le scelte più opportune per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, mantenendo alta attenzione sulle opportunità che il mercato può offrire.

Il conto alla rovescia verso l'apertura ufficiale del mercato invernale è agli sgoccioli, ma in casa Genoa le decisioni urgenti sono già sul tavolo. La priorità è chiara e non ammette rinvii: trovare un portiere affidabile per affrontare il girone di ritorno senza scossoni. In questo scenario prende forma una strategia a due livelli, fatta di ambizione e realismo, che intreccia nomi pesanti e soluzioni di necessità. Il pensiero corre inevitabilmente a Mattia Perin, un profilo che a Genova conoscono bene e che rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo tecnico. L'attuale secondo della Juventus è una suggestione forte, alimentata dal legame con l'ambiente e dalla certezza di un rendimento immediato.

