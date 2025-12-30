Genoa porta cercasi | Perin resta il sogno Mandas la pista calda
Il mercato invernale si avvicina, e il Genoa si prepara alle scelte decisive. Perin rimane il principale obiettivo, mentre Mandas si configura come una possibile soluzione. Le trattative sono in corso e le prossime settimane saranno decisive per definire il roster della squadra. La società monitora attentamente le opzioni per rafforzare il settore tra le proprie priorità.
Il conto alla rovescia verso l’apertura ufficiale del mercato invernale è agli sgoccioli, ma in casa Genoa le decisioni urgenti sono già sul tavolo. La priorità è chiara e non ammette rinvii: trovare un portiere affidabile per affrontare il girone di ritorno senza scossoni. In questo scenario prende forma una strategia a due livelli, fatta di ambizione e realismo, che intreccia nomi pesanti e soluzioni di necessità. Il pensiero corre inevitabilmente a Mattia Perin, un profilo che a Genova conoscono bene e che rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo tecnico. L’attuale secondo della Juventus è una suggestione forte, alimentata dal legame con l’ambiente e dalla certezza di un rendimento immediato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Genoa, porta cercasi: Perin resta il sogno, Mandas la pista calda
Leggi anche: Perin Genoa, la pista si fa sempre più calda: il Grifone tenta il portiere, Juve pronta a dire sì ma serve prima un sostituto. E spunta un nome: il punto
Genoa porta cercasi | Perin resta il sogno Mandas la pista calda; Roma, le mosse tattiche di Gasperini che hanno annientato il Genoa.; Roma-Genoa 3-1, cosa resta a Gasperini: un Ferguson ritrovato e Dybala brilla di nuovo; Roma, testa al 2026: ripresa a Trigoria in vista dell’Atalanta.
Genoa, porta girevole: la Juve non molla Perin. Ipotesi Livakovic o Mandas - Il club bianconero non apre al trasferimento immediato e allora il Grifone torna a puntare sul numero uno croato o, in alternativa, sul greco. primocanale.it
Accordo sull'ingaggio: Perin pronto a rinunciare a mezzo milione di euro per trasferirsi al Genoa - Come riportato da Il Secolo XIX, il club rossoblù avrebbe già trovato un’intesa economica con ... tuttojuve.com
Genoa, un rinforzo per reparto. Brusca frenata per Perin, Monza su Venturino - Offerto Quintero (River Plate) Genova – Un rinforzo per reparto, questo è il programma del mercato rossoblù in entrata. ilsecoloxix.it
Genoa, porta girevole: la Juve non molla Perin. Ipotesi Livakovic o Mandas Il club bianconero non apre al trasferimento immediato e allora il Grifone torna a puntare sul numero uno croato o, in alternativa, sul greco. Da definire quale sarà il futuro di Leali e di S - facebook.com facebook
Ovviamente nella lista del #Genoa per la porta c’è anche #Mandas della #SSLazio. #Lazio #Calciomercato #transfer. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.