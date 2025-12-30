Genoa porta cercasi | Perin resta il sogno Mandas la pista calda

Il mercato invernale si avvicina, e il Genoa si prepara alle scelte decisive. Perin rimane il principale obiettivo, mentre Mandas si configura come una possibile soluzione. Le trattative sono in corso e le prossime settimane saranno decisive per definire il roster della squadra. La società monitora attentamente le opzioni per rafforzare il settore tra le proprie priorità.

Il conto alla rovescia verso l’apertura ufficiale del mercato invernale è agli sgoccioli, ma in casa Genoa le decisioni urgenti sono già sul tavolo. La priorità è chiara e non ammette rinvii: trovare un portiere affidabile per affrontare il girone di ritorno senza scossoni. In questo scenario prende forma una strategia a due livelli, fatta di ambizione e realismo, che intreccia nomi pesanti e soluzioni di necessità. Il pensiero corre inevitabilmente a Mattia Perin, un profilo che a Genova conoscono bene e che rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo tecnico. L’attuale secondo della Juventus è una suggestione forte, alimentata dal legame con l’ambiente e dalla certezza di un rendimento immediato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

