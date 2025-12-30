Gazzetta dello Sport | Ha ragione Conte

Secondo Antonio Conte, il Napoli non può essere paragonato a Juventus, Inter e Milan in termini di storia e livello. La sua analisi, condivisa dalla Gazzetta dello Sport, sottolinea le differenze tra le squadre e le rispettive tradizioni. Questa considerazione invita a riflettere sulla posizione attuale del Napoli nel panorama calcistico italiano, evidenziando le distinzioni che ancora persistono tra le grandi del passato e le nuove protagoniste.

A parlare non è Pereira, ma Antonio Conte, e il senso del discorso è netto: il Napoli non può essere messo sullo stesso piano di Juventus, Inter e Milan. Valore patrimoniale, monte ingaggi, strutture e seconde squadre rappresentano ancora un divario evidente. Un concetto sviluppato in modo dettagliato da Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, partendo proprio dalle parole dell'allenatore azzurro. Sul valore patrimoniale, il Napoli è in costante ascesa. L'ultima analisi di Football Benchmark, richiamata da Francesco Pietrella sulla Gazzetta dello Sport, certifica un aumento del 20% che porta il club azzurro a superare il miliardo di euro, collocandolo al 17° posto in Europa.

