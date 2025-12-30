Gaza sintonia tra Trump e Netanyahu | Incontro importante Hamas si deve disarmare

Al termine del bilaterale a Mar-a-Lago, Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno definito l’incontro “importante” e hanno indicato di aver raggiunto molte conclusioni. Trump ha sottolineato che per la fase successiva del piano di pace per Gaza, le posizioni sono ormai vicine, con poche differenze tra le parti. I due leader hanno ribadito l’importanza di un processo che preveda il disarmo di Hamas come elemento chiave per la stabilità nella regione.

E' stato un incontro " importante " e "siamo giunti a molte conclusioni". Donald Trump al termine del bilaterale di Mar-a-Lago con Benjamin Netanyahu assicura che per la seconda fase del piano di pace per Gaza "c'è pochissima differenza tra ciò che stiamo valutando e dove vogliamo arrivare, dove vogliamo andare". Uno dei temi annunciati alla vigilia era il disarmo di Hamas e nella conferenza stampa al termine dell'incontro tra le due delegazioni il presidente americano sembra minimizzare le difficoltà. A Hamas "verrà dato un periodo di tempo molto breve per disarmare" e "se non disarmeranno come hanno concordato di fare pagheranno " un prezzo, ha detto.

