Il campo profughi di Netzarim a Gaza ha subito notevoli danni a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. Migliaia di palestinesi sfollati affrontano difficoltà nel trovare riparo e riscaldamento adeguati. La situazione evidenzia le sfide quotidiane di chi vive in condizioni precarie, aggravate dagli eventi climatici estremi.

Migliaia di palestinesi sfollati nella Striscia di Gaza stanno lottando per riscaldarsi mentre il maltempo imperversa. In questo filmato, si vede un campo profughi deserto nell’area di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale, costruito dall’Egyptian Relief Committee per ospitare temporaneamente migliaia di persone rimaste sfollate a causa della guerra. In questo campo decine di tende sono state rase al suolo dalle piogge forti. La prima fase del cessate il fuoco, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, avrebbe dovuto portare un’ondata di aiuti umanitari a Gaza, compresi gli alloggi. Tuttavia, molte famiglie non hanno coperte, vestiti e un riparo sicuro per stare al caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, le tende del campo profughi di Netzarim prima e dopo il maltempo

