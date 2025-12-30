Gasperini su Koné | Caratteristiche straordinarie ma ha dei margini di crescita

Gasperini ha commentato le qualità di Koné, sottolineando le sue caratteristiche straordinarie e il potenziale di crescita. Il tecnico dei giallorossi ha evidenziato come il centrocampista rappresenti un talento con margini di miglioramento, confermando l’interesse dell’Inter e il ruolo importante che può avere nel futuro della squadra. Le parole di Gasperini offrono uno sguardo equilibrato sulle prospettive di Koné nel panorama calcistico.

