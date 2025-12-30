Gasperini su Koné | Caratteristiche straordinarie ma ha dei margini di crescita
Gasperini ha commentato le qualità di Koné, sottolineando le sue caratteristiche straordinarie e il potenziale di crescita. Il tecnico dei giallorossi ha evidenziato come il centrocampista rappresenti un talento con margini di miglioramento, confermando l’interesse dell’Inter e il ruolo importante che può avere nel futuro della squadra. Le parole di Gasperini offrono uno sguardo equilibrato sulle prospettive di Koné nel panorama calcistico.
Inter News 24 Gasperini dice la sua su Koné! Le parole del tecnico dei giallorossi sul centrocampista della Roma obiettivo del mercato dell’Inter. Gasperini e Koné al centro del progetto tecnico giallorosso: il tecnico considera il centrocampista francese un elemento chiave per la sua idea di calcio, un profilo totale per intensità, qualità e margini di crescita, destinato a essere centrale nella sua Roma. C’è un nome che Gian Piero Gasperini considera imprescindibile nella costruzione del suo centrocampo alla Roma. Non si tratta di un obiettivo di mercato, ma di una certezza tecnica già presente in rosa: Manu Koné. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Roma Genoa, parla Gasperini: «Dybala? Se non ha infortuni gioca sempre. Konè ha margini di progresso»
Leggi anche: Roma Genoa, parla Gasperini: «Dybala? Se non ha infortuni gioca sempre. Konè a margini di progresso»
Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu - Gasperini: "Sempre avuto grande stima di Chivu" Gasperini ha poi aggiunto: "Prima tre e poi a quattro difensori? corrieredellosport.it
Gasperini: "Il gol di Soulé da una bellissima azione. Dybala a sinistra, vi spiego perché" - Abbiamo sofferto all’inizio, abbiamo trovato un Pisa organizzato e fisico, molto insidioso nel gioco aereo. corrieredellosport.it
Roma, Gasperini incensa Koné: "Ha caratteristiche straordinarie. Se segnasse più gol..." x.com
La Roma è ancora sulle tracce di Weston McKennie. Gian Piero Gasperini lo aveva già chiesto in estate per garantirsi un elemento duttile e utilizzabile in più posizioni. Ed occhio anche a Bryan Cristante: il giallorosso ha le caratteristiche tali da poter essere - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.