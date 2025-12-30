Gasperini | Dybala è sempre determinante Ferguson? Il passato della Roma pretende

Gasperini commenta con soddisfazione la vittoria della Roma contro il Genoa, sottolineando l’importanza di Dybala nel gioco della squadra. Ricorda anche le aspettative passate, facendo riferimento a Ferguson e al passato della Roma. Le sue parole riflettono un giudizio equilibrato, evidenziando il ruolo chiave di Dybala e mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

E' un Gasperini soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di DAZN al termine della bella vittoria ottenuta dalla sua Roma contro il Genoa di Daniele De Rossi. Da Dybala alla prossima sfida di Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico giallorosso appare consapevole della qualità della squadra e soprattutto dei singoli. Elogi alla perla argentina e l'augurio dedicato a Ferguson, per il quale i consigli dell'allenatore guardano anche al passato della Roma. SULLA GARA – "Siamo partiti bene e avvantaggiati dal gol. La squadra ha giocato con buone geometrie proponendosi bene in attacco. Forse nel secondo tempo potevamo tenere meglio la gara e provare a fare giocate più importanti.

