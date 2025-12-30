garofoli day un successo

Il Garofoli Day si è svolto domenica a Castelfidardo, attirando oltre trecento partecipanti. La seconda edizione dell’evento ha celebrato con successo la figura di Gianmarco Garofoli, professionista locale che si è distinto nel 2025 con importanti risultati a livello internazionale. Un’opportunità per condividere momenti di incontro e valorizzare il talento del territorio.

Oltre trecento persone al Garofoli Day andato in scena domenica a Castelfidardo. Una seconda edizione alquanto riuscita per applaudire e osannare Gianmarco Garofoli, il professionista di Castelfidardo protagonista di un 2025 d’azzurro vestito. "E’ stata una giornata fantastica - ha commentato alla fine l’atleta della Soudal Quick-Step, classe 2002 -. Credo che al pranzo ci siano state 350 persone, un bel numero, spero che l’evento sia piaciuto alla gente e spero di aver appassionato tanti ragazzi e di aver trasmesso loro qualcosa. Magari chissà se tra qualche anno ci sarà un nuovo ragazzo che farà il suo Day? Spero proprio di sì". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

