Garlasco squilli senza risposta | cosa racconta il telefono di Chiara Poggi

Garlasco, squilli senza risposta: cosa rivela il telefono di Chiara Poggi Analizzando i tabulati, le chiamate anonime e i messaggi non chiariti, si ricostruiscono i contatti degli ultimi giorni di Chiara Poggi, prima del decesso avvenuto il 13 agosto 2007. Questi elementi forniscono spunti utili per comprendere meglio gli ultimi momenti della giovane, contribuendo alla ricostruzione delle circostanze di quella tragica vicenda.

Tabulati riesaminati, chiamate anonime mai chiarite e messaggi rimasti ai margini dell’inchiesta delineano una mappa dei contatti degli ultimi giorni di Chiara Poggi, poco prima del fatidico 13 agosto 2007. Si aggiungono una rubrica con cinque numeri salvati sotto il nome di Ermanno Cappa, zio della vittima, e uno scambio di sms con la cugina Paola Cappa, ennesimi elementi che la Procura di Pavia sta riesaminando nell’ambito della nuova inchiesta su Andrea Sempio, attualmente indagato omicidio in concorso. Le gemelle Cappa insieme ad Alberto Stasi durante il funerale di Chiara Poggi nel 2007 Gli squilli nel momento sbagliato. 🔗 Leggi su Panorama.it

