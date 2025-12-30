L'indagine sul delitto di Garlasco ha catturato l'attenzione pubblica come nessuna fiction recente. Tra dettagli investigativi e risvolti giudiziari, questa vicenda ha suscitato interesse e riflessione, offrendo uno sguardo realistico su un caso complesso e delicato. Un approfondimento sulla cronaca che supera di gran lunga le narrazioni televisive, portando alla luce aspetti spesso nascosti nelle dinamiche di un’indagine criminale.

AGI - Non c'è serie televisiva del 2025 che abbia appassionato più della nuova inchiesta reale, quotidiana, sorprendente sul delitto di Garlasco. Un copione di tale intensità narrativa da far tremare la saldezza dei codici delle leggi e incrinare la fiducia nella giustizia, qualunque ne sarà l'epilogo, perché fa paura a qualsiasi cittadino che 18 anni dopo si possano mettere in discussione sia la sentenza di condanna passata in giudicato per Alberto Stasi sia le due archiviazioni, nel 2017 e nel 2020, per Andrea Sempio. Ma questi mesi hanno significato anche un prima e un dopo nell'informazione con la celebrazione di una delle indagini più mediatiche di sempre che ha travalicato i confini delle testate tradizionali su carta e digitale esondando in tv e sui social attraverso una cronaca 'partigiana', minuto per minuto, da parte di legali, giornalisti, criminologi, pletore di esperti di scienza e navigatori del web che hanno impersonato con vigore le tesi dell'innocenza o della colpevolezza.

© Agi.it - Garlasco, l’inchiesta che ha superato ogni serie TV

