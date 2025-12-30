Garlasco la frase di Chiara prima dell' omicidio | Idiota

Nel numero di fine dicembre 2025 di Giallo, settimanale ora in edicola, vengono approfonditi nuovi aspetti del caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Tra le fonti, spiccano le parole pronunciate da Chiara prima dell'omicidio, che definiscono il contesto in cui si è svolto il tragico evento. Questi dettagli contribuiscono a un quadro più completo di uno dei delitti più discussi degli ultimi anni.

Il settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, ha rivelato nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco. Secondo le anticipazioni riportate da siti come Leggo, La Sicilia e altri, emergono scambi di sms inediti tra la vittima e la cugina Paola Cappa, pochi giorni prima dell'omicidio.In particolare, il 10 agosto 2007 Paola avrebbe chiesto a Chiara di procurarle una confezione di Contramal (un analgesico oppioide a base di tramadolo, usato per dolori intensi e richiedente ricetta medica). Chiara avrebbe rifiutato nettamente: "No, il Contramal non te lo compro senza ricetta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

