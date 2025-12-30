Garlasco la combriccola degli esperti che popola i salotti televisivi e come l’approssimazione viene elevata a perizia

A Garlasco, la presenza di figure autoproclamate esperte nei salotti televisivi ha contribuito a diffondere un’approssimazione spesso confusa con la competenza. È importante riflettere sulla necessità di distinguere tra informazione accurata e percezioni errate, per evitare che la figura dell’esperto diventi un elemento invasivo e fuorviante nel panorama mediatico. Liberarsi da questa tendenza è fondamentale per garantire un’informazione più seria e affidabile.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.