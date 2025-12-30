Garbagnate cinque stalli rosa in città
C’è una novità lungo le strade di Garbagnate. L’amministrazione comunale, in accordo con la polizia locale, ha deciso di fare un gesto, piccolo ma concreto, di attenzione e supporto alle donne in dolce attesa e alle famiglie con bambini piccoli nella gestione della propria quotidianità: accogliendo la richiesta di diversi cittadini, sono stati realizzati cinque . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Garbagnate, la Locale sequestra terreno, cinque denunciati
Leggi anche: "Tra polemiche e soluzioni: perché gli ‘stalli rosa’ potrebbero aiutare il centro di Forlì"
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Sono una signora di 70 anni cerco bilocale zona Garbagnate milanese zone limitrofe o Saronno zone limitrofe attualmente sono un po' ospite o per strada sono vedova per favore aiutatemi ho provato ma con le agenzie vogliono troppo per entrare grazie mille - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.