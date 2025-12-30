Garante dei detenuti | A Palermo carceri sovraffollate e vecchie boom di suicidi e atti di autolesionismo

Il carcere di Palermo si trova a fronteggiare problemi di sovraffollamento e strutture obsolete, condizioni che influenzano la qualità della vita dei detenuti. A ciò si aggiungono un aumento di episodi di autolesionismo e suicidi, evidenziando le criticità del sistema penitenziario locale. Questi aspetti riflettono le difficoltà condivise da molte strutture in Italia, richiedendo interventi mirati per garantire condizioni più umane e sicure.

"Anche Palermo, come il resto del Paese, soffre il disagio vissuto in carcere da chi sconta una pena, a volte per decenni. Sono 1.979, a fronte di una capienza di 1.725 posti, i detenuti nelle tre strutture palermitane: Pagliarelli, Ucciardone e Malaspina (la struttura per minori)".

