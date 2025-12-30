A Modena, il 2025 si apre con un evento che unisce arte e spettacolo. La piazza si trasforma in un teatro all’aperto, offrendo spettacoli di coreografie aeree che affascinano e coinvolgono il pubblico. Un’occasione per salutare l’anno nuovo in un’atmosfera di meraviglia, senza eccessi o sensazionalismi, ma con un’attenzione alla bellezza e alla creatività.

Modena dà il benvenuto al nuovo anno nel segno della meraviglia e dello stupore, trasformando piazza Roma in un grande teatro a cielo aperto per la notte di Capodanno. L’atmosfera di fronte al Palazzo Ducale si anima a partire dalle 22 con i dj set a cura di Radio Bruno. Alle 23 in punto prende il via lo spettacolo vero e proprio, che unisce musica, arti circensi e tecnologie multimediali in un racconto sospeso tra poesia e scienza. ’ Galileo ’, la creazione visionaria della compagnia francese Deus ex Machina che ha già incantato Parigi all’apertura dell’anno olimpico 2024, accompagna il pubblico fino alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galileo, tra circo e teatro . Addio al 2025 con la magia delle coreografie aeree

