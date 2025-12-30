Galeazzi nuovo assessore | I rincari ai commercianti? Sarebbe giusto rateizzarli

Mattia Galeazzi, 33 anni, geometra e attivista del Movimento 5 Stelle, è stato nominato nuovo assessore della giunta Biancani. In un’intervista, ha espresso la proposta di valutare la possibilità di rateizzare i rincari per i commercianti, evidenziando l’importanza di soluzioni pratiche per affrontare le sfide economiche attuali. La sua nomina segna un passo importante nel percorso di aggiornamento dell’amministrazione comunale.

Mattia Galeazzi – 33 anni, geometra, attivista dei 5Stelle dal 2022, in lista con i pentastellati alle ultime amministrative e alle regionali di settembre – è il nuovo assessore della giunta Biancani. Con l’accettazione avvenuta ieri dopo che il sindaco l’ha ufficialmente invitato a far parte della propria squadra di governo, la carica è effettiva da subito. Assessore, è emozionato per la nuova responsabilità? Il fatto di non avere esperienze amministrative pregresse la preoccupa? "L’emozione è tanta, ma è quella giusta. Posso mettermi al servizio della mia città, non solo con le idee e l’impegno politico, ma con responsabilità dirette e lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

