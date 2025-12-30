Gabon-Costa d’Avorio Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Elefanti avanti contro le Pantere già eliminate dalla competizione

Analisi della partita Gabon-Costa d’Avorio, valida per la Coppa d’Africa del 31 dicembre 2025 alle ore 20:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici. La squadra ivoriana, già qualificata, affronta il Gabon di Aubameyang, ormai eliminato, in un match che può confermare il primo posto nel girone. Un confronto importante per entrambe le selezioni, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile.

Il pareggio nello scontro diretto contro il Camerun dà alla Costa d'Avorio campione uscente la quasi sicurezza della qualificazione agli ottavi di finale di coppa d'Africa da blindare quest'oggi contro il Gabon di Aubameyang. Le pantere hanno fatto un clamoroso flop contro il Mozambico, perdendo la seconda gara consecutiva che significa matematica eliminazione dalla competizione. Un gruppo irriconoscibile rispetto a quello visto nell'ultimo anno.

Pronostico Gabon-Costa d’Avorio: qualificazione e secondo clean sheet - Costa d'Avorio è una partita di Coppa d'Africa e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale - Le partite di mercoledì 31 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia con Guinea Equatoriale- libero.it

#CoppadAfrica, #Ndicka pronto dal 1' contro il Gabon alle 20 Il difensore giallorosso pronto a trascinare la Costa d'Avorio agli Ottavi di Finale della competizione @monaco1927 #ASRoma x.com

#CoppadAfrica, Nella prima partita di oggi in Coppa d'Africa il #Mozambico ha battuto 3-2 il #Gabon. Per lo stesso girone stasera alle 21 si gioca Camerun- Costa d'Avorio. CLASSIFICA GRUPPO F Costa d'Avorio 3 Camerun 3 Mozambico 3 Gabon 0 - facebook.com facebook

