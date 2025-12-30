Fusione tra associazioni a Roma nasce Irpini della Capitale Figli dell' Irpinia
Le associazioni “Irpini della Capitale” e la storica “Associazione Romana Figli dell’Irpinia”, nata negli anni ’80, avviano un nuovo percorso comune attraverso una fusione che rafforza rappresentanza e progettualità della comunità irpina a Roma.Il 2 dicembre 2025, a seguito del passaggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
