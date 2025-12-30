Furto in villa proprietario di casa ferito da un colpo di pistola esploso da un carabiniere

Nella notte di lunedì 29 dicembre a Filetto, un uomo di 38 anni è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un carabiniere durante un tentativo di furto in una villa. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto per fermare un episodio di intrusioni, con conseguenze che stanno ancora sendo valutate. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito nella tarda serata di lunedì 29 dicembre a Filetto da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. L'incidente si è verificato nel corso di un intervento per furto in casa, per il quale era stato allertato il 112, come riporta l'Ansa. Il 38enne, proprietario.

Carabiniere spara durante un furto, ferito il proprietario di casa - Il furto in una villa isolata nelle campagne Un ingegnere di 38 anni è rimasto ferito ieri sera a Filetto, in provincia di Chieti, durante un intervento del ... infodifesa.it

