Furto della vigilia lacrime e rabbia al ristorante Capicchione

Nella notte della vigilia, il ristorante Capicchione è stato vittima di un furto, lasciando il proprietario, Nello Mogavero, visibilmente commosso e arrabbiato. Un episodio che ha sconvolto l’atmosfera di festa e ha portato con sé dispiacere e delusione. Di seguito, i dettagli di quanto accaduto e le reazioni di chi gestisce questa attività nel cuore della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti La rabbia fa salire le lacrime agli occhi di Nello Mogavero, il titolare del ristorante Capicchione. La trattoria di mare era aperta da poche settimane ed aveva già fatto la spesa per accogliere i clienti e festeggiare insieme l'ultimo dell'anno. Una spesa imponente di prodotti ittici e bevande per festeggiare la fine dell'anno che ha però l'amaro in bocca per il titolare del ristorante che questa mattina ha trovato vetri infranti e frigoriferi svuotati. Un brutto colpo per l'attività che aveva puntato sul cenone di Capodanno per farsi conoscere e soprattutto per partire alla grande con la nuova attività che ora invece deve fare i conti con l'ennesimo episodio di criminalità.

