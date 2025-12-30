Furti d’auto in aumento quali sono le 2 auto più rubate in Italia

Negli ultimi anni, i furti d’auto in Italia sono cresciuti, con alcune vetture più frequentemente prese di mira. In questo articolo, analizziamo le due auto più rubate nel paese, con dati aggiornati e approfondimenti sul fenomeno. La Fiat Panda si conferma la vettura più desiderata dai ladri, rappresentando circa il 20% dei furti annuali. Questa analisi si basa anche sui dati di QuiFinanza del 2025, uno dei contenuti più letti e condivisi dell’anno.

Questo articolo è stato uno dei più letti e condivisi di QuiFinanza nel 2025. Ve lo riproponiamo La Fiat Panda è l’auto più amata dai ladri, con oltre 13mila furti l’anno: quasi una vettura rubata su cinque è una Panda. Sono i dati di LoJack Italia, società dell’automotive che ha elaborato i dati del Viminale con quelli di altri studi. Le macchine Fiat sono quelle più prese di mira: oltre alla Panda, seguono la Fiat 500 e Lancia Ypsilon, con oltre 5mila furti. Poi la Punto e la Giulietta, che hanno superato in numero di furti la Fiat 500L. Le auto più rubate. Nel 2024 sono oltre 136mila i veicoli rubati, di cui 60. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

