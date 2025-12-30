Fuochi e petardi controlli nei negozi Più sicurezza per il Capodanno 2026

Per il Capodanno 2026, sono in atto controlli più severi nei negozi di fuochi d'artificio e petardi, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. È importante rispettare le normative vigenti per evitare rischi e incidenti. Ricordiamo che i festeggiamenti devono essere un momento di gioia condivisa, senza mettere a rischio l'incolumità di sé e degli altri.

"I festeggiamenti per il Capodanno devono rimanere solo un momento di gioia. No ai botti pericolosi per le persone". E' l'appello del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai. Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti del 31 dicembre, già da diversi giorni la polizia locale di Montemurlo ha intensificato i controlli sulla vendita di articoli pirotecnici per il Capodanno 2026. Come ogni anno, è stato attivato un piano straordinario di controllo su tutto il territorio per contrastare la vendita illegale di botti e garantire la sicurezza pubblica. Gli agenti stanno controllando gli esercizi commerciali per verificare la conformità alle normative e per ora non hanno rilevato alcuna irregolarità.

