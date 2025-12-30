Il 31 dicembre, dalle Mura, si terrà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio silenziosi, tra “sbruffi” e “cascate”. L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini di rispettare il Regolamento di Polizia Urbana, in particolare l’articolo 44, che vieta l’uso di artifici pirotecnici negli spazi pubblici tra le 18 del 31 dicembre e le 8 del 1° gennaio.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini a rispettare quanto previsto dall’articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta l’accensione, il lancio e l’esplosione di qualunque artificio pirotecnico, anche di libera vendita, negli spazi pubblici o aperti al pubblico tra le ore 18 del 31 dicembre e le 8 del 1° gennaio. Un divieto che non è soltanto una norma, ma una scelta di civiltà, per tutelare la sicurezza delle persone più fragili – bambini, anziani e soggetti con particolari condizioni di salute – e per proteggere gli animali domestici e selvatici, spesso vittime di forti stress e disorientamento a causa dei botti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuochi d’artificio silenziosi. Lancio il 31 dalle Mura tra “sbruffi“ e “cascate“

