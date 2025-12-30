Fuochi d’artificio illegali Venditore denunciato e sequestrati 55 chili pronti al mercato ’nero’
Durante le celebrazioni di fine anno, sono stati sequestrati 55 chili di fuochi d’artificio illegali nel territorio di Empolese Valdelsa. Il venditore coinvolto è stato denunciato. Le autorità continuano a contrastare il mercato nero di questi prodotti, per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.
EMPOLESE VALDELSA Tra un brindisi e un ballo per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno, non mancheranno anche i consueti spettacoli pirotecnici. E proprio in quest’ottica prosegue la lotta alla vendita clandestina di fuochi d’artificio, soprattutto quella destinata ai più giovani. Nello specifico sono stati 55 i chilogrammi di materiale, pronto per essere immesso sul mercato nero, sequestrati dalle forze dell’ordine. Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni e la Guardia di Finanza di Castelfiorentino, partita dal monitoraggio e controllo del territorio. Tra i materiali sequestrati, 4 kg erano totalmente privi di etichette, certificazioni o garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
