Fuochi d’artificio illegali | sequestrati 60 chili di materiale esplodente nel Beneventano

Le forze dell’ordine del Beneventano hanno sequestrato 60 chili di materiale esplodente illegale, nell’ambito di un’operazione di controllo sul territorio. L’attività, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, mira a contrastare il mercato non autorizzato di fuochi d’artificio, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti. Continua l’impegno per prevenire rischi e tutelare la collettività da attività illecite.

Continua senza sosta l’attività di controllo economico del territorio e di contrasto agli illeciti nella vendita di fuochi d’artificio da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente circa 60 chili di materiale pirotecnico illegale in diversi comuni della provincia. Fuochi d’artificio illegali: sequestrati 60 chili . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuochi d’artificio illegali: sequestrati 60 chili di materiale esplodente nel Beneventano Leggi anche: Benevento, sequestrati 60 chili di fuochi d’artificio illegali: 2 denunce Leggi anche: Fuochi d’artificio ad alto rischio nel negozio: sequestrati oltre 21 chili di materiale pirico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fuochi d’artificio illegali Venditore denunciato e sequestrati 55 chili pronti al mercato ’nero’; Fuochi d’artificio illegali sequestro da una tonnellata a Cosenza; Capodanno 2026 a Pisa | sequestrati 48 chili di fuochi d’artificio illegali; Fuochi d’artificio illegali oltre 1,2 tonnellate sequestrate anche un cilindro lanciarazzi. Catania, sequestrati oltre mille fuochi d’artificio illegali: due denunce - Proseguono le attività della Guardia di Finanza di Catania a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità economica nel settore della ... sicilianews24.it

Fuochi d’artificio illegali: sequestrati oltre 500 chili tra Caserta e Molise, due denunciati - Controlli della Guardia di Finanza in vista delle feste di fine anno: nel Casertano scoperto un deposito con 517 chili di artifizi pirotecnici senza autorizzazioni. primonumero.it

In casa oltre 1,5 kg di fuochi d'artificio illegali e polvere da sparo - All'interno della sua abitazione conservava 11 fuochi d'artificio artigianali, cipolle e candelotti, quest'ultimi confezionati con miccia e privi del marchio di conformità e sicurezza, del peso comple ... ansa.it

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

Messina, scoperti due depositi clandestini di fuochi d’artificio. Un arresto, sequestrate oltre 4 tonnellate di materiale La notizia e i dettagli https://qds.it/messina-scoperti-due-depositi-clandestini-fuochi-artificio-arresto-sequestro/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.