Durante il Capodanno, è importante rispettare le norme di sicurezza per evitare incidenti con i fuochi d’artificio. L’Arma dei Carabinieri raccomanda di acquistare solo prodotti legali e certificati, evitando quelli venduti in modo non autorizzato o di provenienza sconosciuta. Seguire le indicazioni di sicurezza contribuisce a trascorrere una serata festosa senza rischi, garantendo il rispetto delle normative e la tutela di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Diffidate dei prodotti venduti fuori dal mercato legale e anche di quelli considerati meno pericolosi. È il vice brigadiere Michele Landi, esperto del nucleo artificieri dei carabinieri di Salerno a spiegare la pericolosità di fuochi d’artificio come la bomba Sinner, un vero e proprio ordigno esplosivo. La prima regola di sicurezza sarebbe non utilizzarli ma poiché continua ad essere un’abitudine difficile da scardinare soprattutto nel nostro territorio, quella cioè di salutare il nuovo anno con l’esplosione di fuochi d’artificio, i carabinieri invitano ad avere prudenza e non sottovalutare neanche quelli cosiddetti meno pericolosi, perché tutti possono provocare danni e soprattutto ad evitare assolutamente di provare a riaccendere fuochi inesplosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuochi d’artificio, i consigli dell’Arma per un Capodanno senza rischi

