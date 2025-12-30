Fuochi d' artificio artigianali e pericolosi il sequestro a Lucca

A Lucca, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 44 chili di materiale pirotecnico artigianale considerato altamente esplosivo. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla denuncia del venditore e di due acquirenti, evidenziando i rischi legati alla vendita e all'acquisto di fuochi d'artificio non autorizzati.

Più di 44 chili di materiale pirotecnico artigianale "altamente esplosivo" sequestrato a Lucca dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato il venditore e due acquirenti. Il primo pubblicizzava la sua attività sui social, con consegne a mano in città e nel resto della Toscana e tramite spedizioni in altre regioni. Achille il nome in codice, "un nickname epico per consegne precise ed esplosive" come si presentava in un post. Dopo un attività di monitoraggio le Fiamme gialle sono riuscite a identificarlo mentre stava ricevendo del denaro da due giovani, in cambio di una scatola. All'interno del plico 3 candelotti esplosivi da 1,2 kg ciascuno.

