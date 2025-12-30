Funkclub dal vivo al music station live club

Il FunkClub si esibirà dal vivo al Music Station Live Club venerdì 16 gennaio, offrendo una serata dedicata alla musica dance. Con una selezione di brani storici, dal Funk alla Disco, dal Soul al Pop, lo spettacolo promette un coinvolgimento autentico e un’esperienza musicale di qualità. Un’occasione per ascoltare e ballare sulle note di grandi classici, in un ambiente informale e curato.

Venerdì 16 Gennaio non prendete impegni, i FunkClub vi faranno ballare tutta sera con la migliore selezione (rigorosamente live!) di 50 anni di musica dance!Un'esplosione di energia e ritmo con i grandi classici che hanno fatto la storia: dal Funk alla Disco, dal Soul al Pop.

