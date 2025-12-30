Fu ispirato da Mario Luzi | mondo dell’arte in lutto per la morte di Ernesto Piccolo

Il mondo dell’arte piange la perdita di Ernesto Piccolo, pittore e incisore fiorentino scomparso all’età di 89 anni. La sua figura ha lasciato un segno importante nel panorama culturale, contribuendo con la sua creatività e passione alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Firenze si congeda da uno dei suoi protagonisti, ricordando con rispetto e riconoscenza la sua lunga carriera e il suo impegno nel mondo dell’arte.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa, avvenuta a Firenze all'età di 89 anni, del pittore e incisore Ernesto Piccolo. Originario di Catanzaro, ha trascorso la sua vita a Firenze dove era arrivato da ragazzo, al seguito della famiglia. La salma sarà esposta da mercoledì 31 dicembre nella cappella di San Luca (o dei Pittori) nella basilica della Santissima Annunziata. Dopo essersi formato all'Istituto d'Arte e l'Accademia di Belle Arti del capoluogo toscano, negli anni '60 entra in contatto con l'ambiente culturale fiorentino frequentando il Gabinetto Vieusseux. Qui l'incontro col poeta Mario Luzi si consolida in un duraturo e fruttuoso rapporto di amicizia e di reciproca ispirazione.

L'oscura gioia. Mario Luzi - Firenze, 22 febbraio 2025 – Segnalando due imminenti eventi celebrativi: venerdì 28 febbraio ore 17.

