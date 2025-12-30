Fs-Tav sfida Eurostar sotto la Manica

Il collegamento ferroviario sotto la Manica, storicamente dominato da Eurostar, si apre alla concorrenza dopo trent’anni. La nuova sfida di Fs-Tav rappresenta un passo importante per il settore, offrendo alternative e potenzialmente cambiando gli equilibri nel trasporto internazionale tra Regno Unito e Europa continentale. Questa novità potrebbe influenzare le dinamiche di mercato e le opzioni di viaggio, segnando un capitolo diverso nella storia delle ferrovie transnazionali.

Per trent'anni è stato un feudo quasi inattaccabile. Ora il corridoio ferroviario sotto la Manica si prepara ad aprirsi alla concorrenza consentendo all'Italia di piantare una bandierina. L'obiettivo di Ferrovie dello Stato è portare i Frecciarossa sulla tratta Parigi-Londra, sfidando Eurostar, il gruppo che da sempre domina il collegamento più redditizio e simbolico dell'alta velocità europea. A oltre 120 anni dalla nascita, Fs accelera così la sua trasformazione da operatore nazionale a player continentale. Il gruppo guidato da Stefano Antonio Donnarumma ha scelto di non muoversi in solitaria: al suo fianco ci sarà Certares, fondo di investimento Usa attivo nel settore dei viaggi, chiamato a rafforzare finanziariamente la conquista di una rotta che vale milioni di passeggeri l'anno.

